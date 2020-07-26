Wall Street Journal – Москва Дели не товарищ

26.07.2020, 2:06, Новости дня

На протяжении многих десятилетий Индия полагалась на СССР и Россию как на надёжного поставщика передовых вооружений, однако в нынешних обстоятельствах Дели на Москву рассчитывать не стоит, пишет The Wall Street Journal. По мнению газеты, сближение РФ с Китаем, который занимает в политике Москвы приоритетное место, а также конфликт Дели с Пекином, должны рано или поздно привести к охлаждению индо-российских отношений.



Reuters

В конце прошлого месяца, когда пограничные отношения между Дели и Пекином достигли точки кипения, министр обороны Индии Раджнатх Сингх отправился в привычное место — в Москву. Там индийский министр закрыл сделку на сумму в $2,4 миллиардов по приобретению 33 истребителей, попросив также российскую сторону ускорить поставки ракетных комплексов С-400, которые Индия, вопреки угрозе американских санкций, приобрела два года назад, пишет The Wall Street Journal.

В Москве Сингх также посетил парад Победы, где имел возможность понаблюдать за тем, как по Красной площади прошёл контингент индийских войск. «Это большая честь, — отметил министр. — Это знак вечной дружбы между вооружёнными силами обеих наших стран».

Между тем, многие индийцы, подобно своему правительству, смотрят на Россию сквозь розовые очки, особенно когда речь заходит о её надёжности в плане поставок вооружений. Подобное отношение уходит корнями в холодную войну, когда официально нейтральная Индия склонялась скорее в сторону Москвы. Хотя теперь РФ уже не играет роль фактически единственного поставщика оружия Дели, её доля в индийском импорте вооружений остаётся на уровне 60%. Москва поставляет Индии фронтовые истребители, фрегаты, а также отправила ей единственный в индийском арсенале авианосец и атомную подводную лодку.

«Военная зависимость Индии от Москвы вполне закономерна, но неустойчива. Проще говоря, консолидация квазиальянса РФ и Китая превращает Кремль в ненадёжного оборонного партнёра для Дели в долгосрочной перспективе», — полагает The Wall Street Journal.

«Своей глубиной российско-китайские отношения намного превзошли все варианты, которые представлялись возможными несколько лет назад, — отметила эксперт по РФ при Центре новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор. — Китай — это самый важный партнёр России. Оба режима не доверяют США и видят в демократии угрозу своей власти».

Так почему же Индия, несмотря на постепенное сближение с США в последнее время, сохраняет тесные отношения с Россией на военном поприще? Отчасти это обуславливается исторической традицией. Во времена холодной войны индийские политики привыкли полностью полагаться на своих советских коллег. Например, во время индо-пакистанской войны 1971 года они делали ставку на СССР, чтобы нивелировать давление со стороны США и Китая. В ООН же индийские дипломаты могли рассчитывать на советское вето по любым потенциально неприятным резолюциям по Кашмиру.

Холодная война закончилась почти 30 лет назад, однако Индия и РФ по-прежнему стремятся к многополярному миру. При этом Индия является членом нескольких групп, включая БРИКС и ШОС. Российское же оружие привлекает Индию по ряду причин. В Дели Москву считают надёжным другом, который готов без каких-либо условий предоставлять Индии доступ к передовым технологиям. Российское оборудование также зачастую дешевле западного. «Российские проекты подходят для бедных стран; американские же проекты дороги», — считает эксперт в области обороны Манодж Джоши.

На поприще сомнительных оружейных сделок русские, по всей видимости, также научились ловко набивать себе карманы. «Можете быть уверены: деньги сменят своих владельцев, и никто ничего не заметит, — отметил Джоши. — Русские это умеют даже лучше, чем французы».

Вместе с тем, в глубине души Индия надеется на то, что прошлое России, которая раньше была великой державой, удержит её от подчинения Китаю. «Но это вряд ли, — считает газета. — С момента аннексии* Крыма в 2014 году РФ всё больше рассчитывает на Китай в сфере торговли, инвестиций, технологий, а также международного авторитета».

Хотя Индия и жаждет, чтобы Америка вбила клин между Москвой и Пекином, шансы на это малы. «Обе страны уверены, что США для них куда опаснее, чем они друг для друга», — подчеркнула Кендалл-Тейлор. При этом товарооборот между Россией и Китаем составляет $110 млрд, что в 10 раз больше объёмов индо-российской торговли. Даже в области поставок оружия Индия уже не занимает место привилегированного партнёра. Например, Китай С-400 уже получил, в то время как Индии приходится ждать своей очереди.

«Когда вы бросаете якорь, он должен за что-то зацепиться, и зацепиться крепко, — подытожил Джоши. — Сейчас же якорь Индии в РФ зацепился за пустоту».

*Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).