Эксперты рассказали, чем полезны яблоки

26.07.2020, 1:50, Новости дня

По словам ученых, регулярное употребление яблок защищает от множества серьезных заболеваний.

Во время исследования было обнаружено, что яблоки содержат полезные бактерии, питательные вещества и уникальные растительные соединения. Красные яблоки содержат кверцетин, который борется с воспалением, вредными свободными радикалами, а также обладает антигистаминным действием.

Высокий процент клетчатки в яблоках защищает артерии от накопления холестерина. Эти фрукты также помогают бороться с раковыми клетками некоторых видов рака: молочной железы, толстой кишки и кожи. Кроме этого, яблоки полезны для пищеварения и защищают желчный пузырь от образования камней.