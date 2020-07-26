Эксперты рассказали, чем полезны яблоки

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26.07.2020, 1:50, Новости дня

По словам ученых, регулярное употребление яблок защищает от множества серьезных заболеваний.

Во время исследования было обнаружено, что яблоки содержат полезные бактерии, питательные вещества и уникальные растительные соединения. Красные яблоки содержат кверцетин, который борется с воспалением, вредными свободными радикалами, а также обладает антигистаминным действием. 

Высокий процент клетчатки в яблоках защищает артерии от накопления холестерина. Эти фрукты также помогают бороться с раковыми клетками некоторых видов рака: молочной железы, толстой кишки и кожи. Кроме этого, яблоки полезны для пищеварения и защищают желчный пузырь от образования камней.





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