 

Bild – немецкое приложение против коронавируса не работало пять недель

25.07.2020, 23:45, Новости дня

Немецкое приложение для отслеживания контактов с заражёнными коронавирусом было неисправно в течение пяти недель, пишет Bild. Но не на всех устройствах, а только на смартфонах от Samsung и Huawei на базе операционной системы Android. В фоновом режиме программа отключалась для экономии заряда, объясняет немецкое издание.

«Это не первое приложение для отслеживания контактов с заражёнными коронавирусом, но самое лучшее», — заявил глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун после презентации немецкого аналога. Но, как оказалось, функция оповещения не работала пять недель.

16 миллионов немцев скачали эту программу на свои смартфоны. Больше половины из них коснулся этот сбой. После запуска приложения владельцы смартфонов от Samsung или Huawei столкнулись с большим количеством проблем. Оповещения приходили слишком поздно или вообще не приходили. Как такое могло произойти?

Причина заключается в оборудовании, используемом на этих смартфонах, а также недостатке информации в самом приложении. Если всё работает нормально, пока Bluetooth активирован, смартфон постоянно устанавливает контакт с другими устройствами. Но если пользователь не открывал приложение, обновление в фоновом режиме автоматически отключалось в целях экономии заряда.

Приложение разработали компании SAP и Telekom. В ответ на запрос Bild представитель SAP подтвердил, что на устройствах на базе Android возникают проблемы с обновлением в фоновом режиме. Министр здравоохранения Йенс Шпан говорит, что нужно установить обновлённую версию приложения 1.1.1. Однако пользователям также нужно будет изменить на смартфоне приоритет фоновых процессов, чтобы обойти ошибку. Ошибку, которая может представлять опасность для пользователей приложения, уверовавших в его работоспособность.

Дата выхода в эфир 24 июля 2020 года.  





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