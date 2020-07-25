От COVID-19 умер врач футбольной сборной Украины

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25.07.2020, 23:42, Новости дня

25 июля от коронавируса скончался врач национальной сборной Украины по футболу 48-летний Антон Худаев. Об этом проинформировала в Facebook Украинская ассоциация футбола (УАФ).

“Антон Евгеньевич заболел COVID-19, вирус поразил 70% его легких. Лучшие врачи Украины боролись за жизнь Антона, он находился под аппаратом искусственного дыхания, однако коронавирус оказался безжалостным к нашему Доку. Сегодня вечером Антон Евгеньевич скончался из-за остановки сердца”, – говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что Худаев более 20 лет был врачом харьковского “Металлиста”, в национальной сборной работал в 2010 году и с 2016-го.

Сумна новина у таборі Збірної України… Відійшов у Вічність лікар національної команди України Антон Худаєв. Йому…

Posted by Ukrainian Association of Football on Laupäev, 25. juuli 2020

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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