В зоне ООС началась подготовка к перемирию

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25.07.2020, 22:35, Новости дня

В зоне проведения операции Объединенных сил началась подготовка к полному прекращению огня на линии разграничения. Об этом информирует штаб ООС в Facebook 25 июля.

По масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения операции, отметили в штабе.

“Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня на выполнение достигнутых договоренностей внедряются на местах. Начиная с 0.01 27 июля на каждой из наших позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН”, – сказано в сообщении.

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Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Laupäev, 25. juuli 2020

Такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений ООС от выполнения боевых задач и поможет предупредить провокации. В то же время не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует статья 51 Устава ООН, подчеркнули в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Вечером 22 июля Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа в ходе видеоконференции согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. “Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня в случае, если он будет соблюден другой стороной, является базовой предпосылкой для реализации Минских договоренностей и открывает путь к выполнению других положений этих договоренностей”, – подчеркивалось в сообщении ОП.

Президент Владимир Зеленский отмечал, что силы операции Объединенных сил будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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