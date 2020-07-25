 

COVID-19 обнаружили у сотрудников Голосевского райсуда Киева, работу учреждения прекращать не будут

25.07.2020, 22:35, Новости дня

В Голосеевском райсуде Киева обнаружили больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 25 июля проинформировал сайт судебной власти Украины.

“У ряда сотрудников Голосеевского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Действующее законодательство не предусматривает приостановку работы суда, следовательно, Голосеевский районный суд Киева продолжает осуществлять судопроизводство для обеспечения доступа к правосудию”, – говорится в сообщении.

В суде рассказали, что приняли ряд профилактических мер и усилили карантинные ограничения.

В частности, на самоизоляцию с последующим тестированием на COVID-19 отправлены контактировавшие с больными, а на судебных заседаниях разрешили присутствовать только участникам процесса. В помещение суда их решили пускать только после измерения температуры и в защитных масках.

“Прекращено проведение личного приема граждан канцеляриями суда и архивом”, – отметили в ведомстве.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / В Санкт-Петербурге разрешат фудтраки

02.07 / В Москве поправки к Конституции поддержали более 90 процентов избирателей

20.07 / Иран казнил осужденного за шпионаж в пользу США и Израиля

28.06 / Китайский журналист рассказал о стереотипах про русских невест

13.07 / Иски к Facebook разрешили подавать в российских судах

26.06 / Апфельбаум признали виновной в халатности по делу «Седьмой студии»

05.07 / С МКС сделали фото кометы – ярчайшей за последние семь лет

25.06 / В столице теплоход с выпускниками врезался в стенку набережной

22.07 / Генерал заявил о работе системы ПВО Москвы по принципам 1941 года

17.07 / Лондону указали на «вопиющие двойные стандарты» в отношениях с Москвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска