COVID-19 обнаружили у сотрудников Голосевского райсуда Киева, работу учреждения прекращать не будут

25.07.2020, 22:35, Новости дня

В Голосеевском райсуде Киева обнаружили больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 25 июля проинформировал сайт судебной власти Украины.

“У ряда сотрудников Голосеевского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Действующее законодательство не предусматривает приостановку работы суда, следовательно, Голосеевский районный суд Киева продолжает осуществлять судопроизводство для обеспечения доступа к правосудию”, – говорится в сообщении.

В суде рассказали, что приняли ряд профилактических мер и усилили карантинные ограничения.

В частности, на самоизоляцию с последующим тестированием на COVID-19 отправлены контактировавшие с больными, а на судебных заседаниях разрешили присутствовать только участникам процесса. В помещение суда их решили пускать только после измерения температуры и в защитных масках.

“Прекращено проведение личного приема граждан канцеляриями суда и архивом”, – отметили в ведомстве.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106 за последние сутки), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.