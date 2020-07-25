Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами

25.07.2020, 21:18, Новости дня

Украина и Италия сняли все ограничения на полеты между странами. Об этом 25 июля сообщил Аvianews со ссылкой на авиакомпанию Wizz Air.

“На прошлой неделе Украина подписала новое соглашение об авиаперевозках, которое полностью либерализировало рынок между двумя странами. После этого авиационные власти Италии (ENAC) предоставили права на маршруты Wizz Air”, – сообщил в компании.

По информации Аvianews, режим полетов по принципу открытого неба между Италией и Украиной инициировала в 2015 году Госавиаслужба Украины, он начал действовать в 2016-м. Власти могли допустить на любой маршрут любую авиакомпанию.

“Однако 31 января 2020 года авиационные власти Италии уведомили Украину, что украинские авиакомпании получили достаточно много прав на маршруты. Это стало фактически красным светом на выдачу новых разрешений на авиалинии, из-за чего Госавиаслужба начала отклонять заявки SkyUp, который хотел расширить свое присутствие на рынке полетов между Украиной и Италией”, – пишет сайт.

Италия заинтересована в том, чтобы полеты выполняли компании, базирующиеся на ее территории.

“В марте 2020 года ENAC выдал права на 11 маршрутов из Италии в Украину ирландскому лоу-косту Ryanair, который имеет базы в стране и нанимает местный персонал. Позже авиакомпания анонсировала еще шесть маршрутов, увеличив их общее число до 17. Вслед за открытием базы Wizz Air и трудоустройства местного персонала в Милане венгерский лоукостер получил зеленый свет от итальянских властей на запуск 17 маршрутов в Украину”, – отмечает Аvianews.

Лоукостер Wizz Air анонсировал открытие 17 новых маршрутов из Украины в Италию, шесть рейсов откроют в августе и октябре 2020 года, остальные – летом 2021-го.