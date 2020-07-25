 

Строительство “Северного потока – 2” сможет возобновиться только после завершения нереста трески

25.07.2020, 21:18, Новости дня

Из-за ограничений, связанных с нерестом трески в Балтийском море, для газопровода “Северный поток – 2” не могут завершить укладку труб. Об этом 23 июля сообщила немецкая телерадиокомпания NDR.

Последние 120 км газопровода намерены уложить в водах Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.

Однако датские власти запретили проводить в этом районе строительные работы до 1 октября из-за нереста трески.

К укладке труб для “Северного потока – 2” готовы два российских судна, оба они стоят в портах Германии.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Ожидалось, что строительство газопровода завершится до конца 2019 года, но затем запуск “Северного потока – 2” перенесли на конец 2020 года.

Строительство газопровода было заморожено после того, как в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год, который предусматривает введение санкций против газопроводов “Турецкий поток” и “Северный поток – 2”. Сразу после этого швейцарская компания Allseas приостановила работы по строительству “Северного потока – 2” и вывела из Балтийского моря свои суда-трубоукладчики. На момент приостановки работ оставалось уложить по дну Балтийского моря 160 км труб, сообщило издание Neftegaz.ru.

23 июля 2020 года Конгресс США одобрил проект оборонного бюджета с санкциями в отношении “Северного потока – 2”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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