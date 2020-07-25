Вакцинацию от коронавируса решили сделать добровольной

25.07.2020, 21:16, Новости дня

В РФ планируется проводить добровольную вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Вакцинация будет добровольная, но мы видим, что интерес населения очень высокий, мы планируем (вакцинировать население) поэтапно, наращивая, сначала декретированные группы – медицинские работники, тех, кто чаще других сталкивается с большим количеством людей», – сообщил Мурашко в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

На данный момент заканчиваются испытания вакцины, созданной центром Гамалеи, центр «Вектор» уже получает разрешение на проведение клинических испытаний, отметил министр.

Также глава ведомства добавил, что заболеваемость коронавирусом в Москве снижается.

«В Москве заболеваемость в целом идет на убыль, формируется популяционный иммунитет», – сказал Мурашко.

При этом в разных регионах ситуация с вирусом складывается по-разному. Есть субъекты, прошедшие пик, и у них идет снижение заболеваемости, сказал министр.

Ранее Мурашко уже сообщал, что вакцинацию от новой коронавирусной инфекции планируется проводить лишь тем, кто этого пожелает.

Премьер Михаил Мишустин заявлял, что четыре российские вакцины от коронавируса уже доказали свою безопасность, по двум вакцинам испытания находятся на финальной стадии.