CBS News – несмотря на заявления Трампа о «крепкой иммунной системе», число детей с коронавирусом в США растёт

25.07.2020, 20:14, Новости дня

Несмотря на утверждения Дональда Трампа и министра образования США о том, что у детей крепкий иммунитет и что они даже «препятствуют» распространению коронавируса, как показывает статистика, в последнее время среди маленьких американцев растёт число заболевших COVID-19. По словам доктора Таши Диксон, эти данные вызывают опасения, ведь власти намерены уже в скором времени вернуть детей обратно в школы.

Сейчас с нами на связи доктор Таша Диксон, ведущий семейный врач в Медицинском центре Мартина Лютера Кинга-младшего в Лос-Анджелесе. Рады приветствовать вас у нас в гостях, доктор. Позвольте задать следующий вопрос. Мы здесь сейчас говорили о детях и школах. В этом месяце в своём интервью министр образования Бетси Девос заявила, что дети, цитирую, «препятствуют» распространению COVID-19. Я такого ни разу не слышал. Но вот ещё, что заявил президент Трамп. Давайте послушаем.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Они (дети. — ИноТВ) не так быстро заражаются, не так легко приносят вирус домой. А если уж и заражаются, то очень быстро идут на поправку. Я очень впечатлён. У них весьма крепкая иммунная система.

Да, мы знаем, что у детей крепкая иммунная система. Но учитывая новости об открытии школ и внутренний доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний, в котором сказано что по всей стране фиксируется рост случаев COVID-19 у детей, насколько вы обеспокоены? Вы когда-нибудь слышали о том, что дети «препятствуют» COVID-19?

ТАША ДИКСОН, ведущий семейный врач в Медицинском центре Мартина Лютера Кинга-младшего в Лос-Анджелесе: Честно говоря, я такого не слышала. Я стараюсь опираться на науку, слежу за рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний, Всемирной организации здравоохранения. И такого я не слышала. Могу сказать: зная, что коронавирусом сейчас заражается больше детей, чем раньше, мы переживаем, как они отправятся обратно в школу. Изначально мы полагали, что болезнь у детей будет проходить бессимптомно, но в настоящий момент они заражаются чаще, чем мы ожидали.

Дата выхода в эфир 23 июля 2020 года.