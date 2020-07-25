 

Пушков обвинил во лжи польского аналитика

25.07.2020, 20:08, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков заявил, что польский аналитик Милош Гац соврал, когда заявлял о возможности применения Россией силы против балтийских стран.

«Пустая демагогия очередного польского «эксперта», создающая ложную повестку дня. Разговоры об опасности применения Россией военной силы против балтийских стран нужны лишь для обоснования военной роли НАТО и ее присутствия на российских границах», – написал Пушков в своем Twitter.

По его мнению, реального анализа ситуации в заявлении у Гаца не было.

Гац заявлял, что балтийские страны не способны дать отпор Москве без помощи НАТО, по его словам, РФ проводит «пропагандистскую войну», подкрепленную «гибридными действиями» против Варшавы.

В июле госдепартамент США одобрил возможность продажи Литве шести вертолетов UH-60M Black Hawk и сопутствующего оборудования. Сумма сделки оценивается в 380 млн долларов.





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