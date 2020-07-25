Игроки «Зенита» разбили Кубок России
25.07.2020, 19:48, Новости дня
Футболисты петербургского клуба «Зенит» разбили Кубок РФ в ходе празднования победы в финале турнира, эпизод попал на видео.
Футболисты разбили кубок в ходе празднования после победы над подмосковными «Химками», передает ТАСС.
В ролике запечатлено, как Кубок выпал из рук одного из игроков, после чего рухнул на поле. От трофея отлетели несколько фрагментов, которые потом несколько игроков взяли в руки и продолжили радоваться.
Напомним, в субботу «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок РФ по футболу. «Зенит» также досрочно стал чемпионом РФ по футболу сезона-2019/20.
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