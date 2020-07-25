 

В Минздраве предложили ужесточить штрафы за употребление наркотиков

25.07.2020, 19:08, Новости дня

Необходимо ужесточить штраф за употребление наркотиков до не менее 10 тыс. рублей, сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава Евгений Брюн.

«Хорошая идея (увеличить штраф за употребление наркотиков – прим. ВЗГЛЯД). Я думаю, наше законодательство позволяет это делать. Просто размер штрафа должен быть адекватно высокий. <…> Я думаю, что не менее 10 тыс. [рублей] должен быть такой штраф», – сообщил Брюн в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он пояснил, что нельзя назначать размер штрафа в зависимости от природы, состава и силы воздействия на организм наркотиков.

«Ничего делить нельзя, у нас единое законодательство – международное и национальное – и оно между собой согласуется. <…> Нет сильных, нет слабых. Наркотики – все наркотики», – сказал эксперт.

По его мнению, ужесточение штрафов может снизить уровень употребления наркотиков в России.

«Я думаю, что значительная часть людей задумается, употреблять [наркотики] или нет, если «развлекаться» таким образом будет экономически невыгодно», – подвел итог нарколог.

На данный момент употребление наркотических или потенциально опасных психоактивных веществ предполагает штраф от 4 до 5 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

В июле Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков с помощью интернета. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.





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