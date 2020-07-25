В мире: РФ потеряла статус главного противника США

25.07.2020, 18:48, Новости дня

Госсекретарь Помпео выступил с исторической речью, которую уже сравнивают с объявлением холодной войны, прозвучавшим из уст Черчилля в 1946 году. Помпео сообщил о непримиримой борьбе до победного конца – только теперь противник не Москва, а Пекин. Россию же Америка наоборот всячески пытается втянуть в свою коалицию.

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в пятницу выступил в президентской библиотеке Ричарда Никсона в городе Йорба-Линда на юге Калифорнии с речью «Коммунистический Китай и будущее свободного мира». Помпео сообщил о крахе политики «безоглядного взаимодействия» с Пекином на протяжении последнего полувека.

Глава Госдепа напомнил о стратегии, которую в 1971 году неожиданно для многих принял на вооружение президент Ричард Никсон. Тогда Вашингтон пошел на сближение с Мао Цзедуном, чтобы перетянуть его на свою сторону в поединке с Советским Союзом. Кроме того, США позднее начали масштабные инвестиции в красный Китай, предполагая, что по мере роста благосостояния в Поднебесной появится «больше свободы и он будет более дружественно настроен по отношению к другим странам». «То взаимодействие, которого мы добивались, не привело к тем изменениям в Китае, которых хотел президент Никсон», – посетовал Помпео.

Преемника Мао, нынешнего председателя КНР Си Цзиньпина госсекретарь назвал убежденным сторонником тоталитарной идеологии», чье поведение отражает «сохраняющееся десятилетиями стремление к мировой гегемонии, строящейся на китайском коммунизме».

«Мы должны взглянуть в лицо суровой правде, которой мы должны руководствоваться в предстоящие годы и десятилетия, если мы желаем свободы в XXI веке, а не китайского столетия, о котором мечтает Си Цзиньпин. Как ясно заявлял президент Трамп, нам нужна стратегия, которая обеспечивает защиту американской экономики и нашего образа жизни. Свободный мир должен одержать победу над этой новой тиранией», – сообщил оратор. По его словам, Китай допускает те же ошибки, что и СССР. Среди них – несоблюдение прав собственности и верховенства закона. Нынешнему правительству США, уверен Помпео, нужно воспользоваться методами Рональда Рейгана, развернувшего масштабное противоборство с Советским Союзом.

Госсекретарь отметил, что действия властей КНР угрожают безопасности и процветанию жителей «свободных стран мира», в связи с чем эти государства должны «изобретательными и решительными методами добиваться изменений в поведении КПК». Госсекретарь призвал создать в мире новый альянс против Пекина, не исключив, что Вашингтону даже удастся втянуть в него Москву. По мнению главы американской дипломатии, такая возможность «проистекает из естественных отношений между Китаем и Россией».

Кстати, похожую мысль ранее высказывал заместитель Помпео Стивен Биган, говоря, что «Россия сталкивается с серьезной проблемой, связанной с присутствием Китая на ее южных границах». «То, что это сейчас скрывается из-за сопернических отношений обеих стран с Соединенными Штатами, не является прочной основой китайско-российских отношений», – заявлял Биган.

Впрочем, Кремль уже отверг призыв Помпео, назвав Китай «союзником», страной, с которой у нас складываются «отношения особого партнерского характера». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил по этому поводу, что Москва «никогда не принимает участие в альянсах против кого-то». «Мы не дружим против кого-то, и все, будь то интеграционные объединения или объединения политические, направлены на развитие добрососедских и взаимовыгодных отношений. В каких-то альянсах против кого-то РФ не принимает участия», – сказал Песков.

Представитель МИД Мария Захарова на открытии российско-китайских дипконсультаций ответила Помпео иначе: «Теперь это не просто агрессивная риторика, подкрепленная не менее агрессивными действиями, но теперь это попытка спровоцировать некое столкновение в публичной сфере РФ и Китая. Это, я могу вас заверить, у них не получится».

Экономист Антон Любич назвал речь Помпео объявлением холодной войны Китаю. По его мнению, Йорба-Линда встает в один ряд с городком Фултоном в штате Миссури, где Уинстон Черчилль в марте 1946 года объявил о начале холодной войны. Кроме того, эксперт не исключил, что теперь у РФ и Китая есть шансы поменяться ролями в той игре, которую в 1971 года затеял Ричард Никсон.

Старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин назвал речь Помпео, строго говоря, не первым по счету объявлением Холодной войны. До этого с похожими речами выступал вице-президент Майк Пенс. Также вносились правки в американские стратегические документы, в которых Китай в качестве врага «ставился на одну доску с Россией».

«Однако эта речь Помпео превосходит все предыдущие по степени накала. Она произнесена на фоне скандала с закрытием консульств. И она говорит о том, что все пришло к своему естественному состоянию. Отныне Китай занял место главного противника США», – сказал Кашин газете ВЗГЛЯД. Причем, этот день должен быть настать раньше, но из-за крымских событий США продолжали сосредотачивать свое внимание на России, поэтому Пекин и получил стратегическую передышку, уверен политолог. «Внутренняя политика США сложилась таким образом, что и республиканцам, и демократам стало выгодно демонизировать Китай. РФ уходит из фокуса внимания, что совершенно не значит, что наши отношения пойдут на улучшение», – уверен Кашин.

Однако исход новой холодной войны непредсказуем, потому что Китай по всем параметрам, кроме ядерных вооружений, сильнее, чем был СССР в начале противостояния с США. «А вот Соединенные Штаты охвачены жесточайшим экономическим, гуманитарным и политическим кризисом. Не вполне понятно, как они будут выбираться из него. Поэтому для Вашингтона стартовые условия новой холодной войны на порядок хуже, чем они были в начале предыдущей», – уверен собеседник.

По оценке эксперта, современный Китай – это страна с другим потенциалом и с более широкими международными связями, нежели Советский Союз 50-х. «Китай наладил партнерство с Россией, которая сама является великой державой», – добавил Кашин.

Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов не исключает, что в Белом доме и впрямь хотят повторить геополитическую комбинацию президента Никсона и госсекретаря Генри Киссинджера, в начале 70-х годов поддержавших Пекин ради борьбы с СССР. «Но провернуть подобную схему уже с Россией сейчас не удастся. Отношения Москвы и Пекина приближаются к уровню военно-политического союза. Например, РФ недавно поделилась с Китаем технологиями дальних систем раннего оповещения ядерного падения», – отметил Кортунов. По его словам, Вашингтон не может предложить Москве ничего более ценного, чем наше сотрудничество с Китаем.

«Факторы, которые объединяют Москву и Пекин, перевешивают любые возможные символические вашингтонские «пряники»,

– отметил собеседник. И вообще: предлагая Москве войти в альянс против Китая, Помпео тут же требует ужесточении антироссийских санкций, отмечает политолог, поэтому в этих заявлениях «больше риторики». «У президента США Дональда Трампа нет никаких козырей для торга с Москвой. Отношения настолько плохи, что Москва только теоретически могла бы выиграть от более сбалансированного подхода к отношениям в треугольнике США – РФ – Китай», – посетовал Кортунов.

Тем временем в самой Поднебесной без лишней дипломатичности ответили на «фултонскую» речь госсекретаря. «Помпео выступил с злоумышленными нападками в адрес Коммунистической партии Китая и системы социального устройства нашей страны. Его заявления лишены каких-либо веских оснований, это абсолютное искажение фактов», – сказал представитель МИДа Ван Вэньбинь. По его словам, у Пекина нет намерений изменить Соединенные Штаты, которым «тоже не удастся поменять КНР».

Позднее с заявлением выступил и его шеф, министр иностранных дел Ван И. «Китай не будет танцевать под дудку США и не намерен терпеть безответственные действия американской стороны, – цитирует министра ТАСС. – В том, что китайско-американские отношения ухудшаются, виноваты только Соединенные Штаты. Они стремятся бесповоротно остановить процесс развития Китая и не гнушаются всеми возможными, даже самыми низменными мерами».

Что касается альянса, который пытаются сколотить в Вашингтоне, то «ни одно нормальное самостоятельное государство не последует их призыву», уверен министр. Ван напомнил, что Китай по-прежнему настроен на конструктивный диалог с США: «Мы выступаем за взаимовыгодное сотрудничество и будем решительно защищать свой суверенитет, отстаивать национальную гордость».

Теги:

Китай

,

холодная война

,

Россия и США

,

внешняя политика США

,

Майк Помпео