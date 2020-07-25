 

Житель Висконсина выиграл в лотерею $22 млн и половину отдал другу

25.07.2020, 18:35, Новости дня

Для кого-то обещание, данное другу, может оказаться ценнее многомиллионного выигрыша. Таковым оно оказалось для жителя Висконсина Тома Кука, который договорился со своим другом Джо Фини, что если кто-то из них выиграет в лотерею, то поделится половиной с другим. Договоренность была скреплена лишь рукопожатием.

Спустя 28 лет Кук выиграл 22 миллиона долларов в лотерею Powerball и сразу же позвонил своему старому другу, который сначала не мог поверить в доставшуюся ему часть выигрыша.

Победители выбрали для получения единовременную денежную выплату, из-за чего финальная сумма оказалась значительно меньше первоначального выигрыша. После вычета налогов каждый из друзей получил около 5,7 млн долларов. Победители пока не знают, куда потратят деньги, но сообщили, что «не могут придумать лучшего повода выйти на пенсию».

Шанс выиграть джекпот в лотерее Powerball составляет примерно один к 292 миллионам.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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