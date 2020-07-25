Камеры смартфонов научили определять коронавирус

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25.07.2020, 18:16, Новости дня

Американские ученые создали тестер, позволяющий при помощи смартфона мгновенно определять коронавирусную инфекцию у пациентов или следы антител, сообщают СМИ.

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство из тончайших проводников, способное реагировать на вещества в газообразном состоянии и менять цвет распространяемого излучения, передает РИА «Новости».

После этого искусственный интеллект анализирует реакцию датчика и определяет вещества в крови пациента.

Для применения прибора необходимо смазать детектор реагентом, восприимчивым к коронавирусу. При попадании вируса на него он меняет распространяемый свет, его можно заметить с помощью камеры смартфона.

Ранее ученые разработали первую многоразовую защитную маску, нейтрализующую коронавирус.





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