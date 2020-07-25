“Буксиры технически неспособны”. Одесская ОГА прокомментировала очередную неудачу при подъеме танкера Delfi

25.07.2020, 17:50, Новости дня

25 июля собственник севшего на мель возле пляжа в Одессе танкера Delfi снова не смог поднять судно. Об этом издание “ГОРДОН” проинформировали в Одесской областной государственной администрации (ОГА).

“Буксиры оказались технически неспособными вернуть затонувший танкер Delfi на ровный киль. Во время очередной попытки разорвался металлический трос, который должен был поставить судно на ровный киль”, – говорится в сообщении.

Работы подрядной организации, нанятой судовладельцем, на 25 июля завершены.

“Администрация морских портов Украины должна немедленно получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ. Для этого я завтра собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в ОГА. На днях обнародуем наш совместный с Министерством инфраструктуры план подъема”, – заявил глава облгосадминистрации Максим Куцый.

Он считает, что убрать танкер с городского пляжа “в кратчайшие сроки” должна АМПУ.

К работам по подъему Delfi привлечен буксирный оператор P&O Maritime Ukraine.

Танкер Delfi затонул возле пляжа в Одессе во время шторма в ноябре 2019 года. Delfi медленно дрейфовал возле пляжа “Дельфин”, пока не сел на мель. Он перевернулся, судно затопило. По данным СМИ, танкер Delfi мог быть задействован в контрабанде нефти. После кораблекрушения содержание нефтепродуктов в акватории превысило норму в 157 раз.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии по ч. 1 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

24 июня 2020 года в Администрации морских портов Украины заявили, что сроки подъема танкера продлили до 20 июля. Вместе с тем мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что судно смогут убрать не раньше сентября.

15 июля с танкера Delfi произошла утечка нефтепродуктов, загрязнение морской воды было локализовано силами судовладельца.

Попытки снять судно с мели начали предпринимать 18 июля, но, по словам министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, из-за просчета подрядчика тросы не выдержали большой нагрузки и порвались.

22 июля Куцый заявил, что владелец танкера Delfi не в состоянии убрать судно и отказывается передавать на это права.

Совладелец буксирной компании, которая помогает поднять судно, Андрей Ставницер 23 июля заявил, что необходимо сменить подрядчика, занимающегося подъемом танкера, так как тот неквалифицирован и допустил много ошибок в своей работе.

Утром 24 июля у побережья Одессы обнаружили топливное пятно площадью почти 7,5 тыс. м², которое вытекло из Delfi.