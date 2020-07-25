 

В Бердянске у 19 сотрудников подстанции скорой помощи выявили COVID-19

25.07.2020, 17:50, Новости дня

У 19 работников Бердянской подстанции скорой медпомощи позитивный ПЦР тест на коронавирус, из них у семи медиков присутствовали симптомы заболевания в виде насморка и повышенной температуры. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного центра экстренной медицины в Facebook 24 июля.

Каждый из сотрудников подстанции прошел двукратное тестирование. К работе медики будут допущены только после двойного отрицательного теста. Все заболевшие находятся под наблюдением семейных врачей, сказано в сообщении.

“На территории подстанции проведена дезинфекция всех помещений. Вместе с местной властью Бердянска разработан комплексный план привлечения дополнительных бригад скорой медпомощи для оказания экстренной медицинской помощи населению и создания дополнительного пункта базирования бригад”, – отметили в центре экстренной медицины.

Офіційна інформація : станом на 19.00 24.07.2020 року 19 працівників Бердянської підстанції ШМД мають позитивний ПЛР…

Posted by КНП "ТМО " ОЦЕМД та МК" ЗОР on Reede, 24. juuli 2020

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Запорожской области на 25 июля выявлено 725 заболевших коронавирусом, 21 человек умер,  576 выздоровело.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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