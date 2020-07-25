Арестован первый участник межнациональной драки в Москве

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25.07.2020, 17:48, Новости дня

Кузьминский суд Москвы арестовал одного из трех участников массовой драки на юго-востоке Москвы, сообщила пресс-секретарь суда Карина Каленова.

«Постановлением Кузьминского районного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Захидова М. Ф. на срок два месяца», – сказала собеседница ТАСС.

Она уточнила, что вскоре будут рассмотрены ходатайства об аресте двух других задержанных – Гамидова П. Б. и Валиева Б. Р.

Их обвиняют по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой», по ней их могут лишить свободы до 7 лет.

Ранее сообщалось, что все трое задержанных – уроженцы Азербайджана, они участвовали в драке с выходцами из Армении в районе Марьино.

В Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы призывал соотечественников соблюдать российские законы и правила, а премьер-министр Армении Никол Пашинян предположил, что конфликты в Москве с участием выходцев из Армении и Азербайджана могут быть направлены на дестабилизацию ситуации в России.





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