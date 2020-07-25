В Хабаровске завершилась очередная акция протеста

25.07.2020, 17:30, Новости дня

В Хабаровске прошла вторая за день несанкционированная акция в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам, сообщают СМИ.

Граждане после полудня собрались у площади Ленина и отправились маршем по центральным улицам города, передает «Байкал 24».

После этого они вновь устроили митинг около здания правительства региона. О количестве участников вечерней акции пока ничего неизвестно.

Днем, по оценкам наблюдателей, в демонстрации и митинге приняли участие порядка 15-20 тыс. горожан. Некоторые источники сообщают о 35-50 тыс. протестующих граждан.

Мэрия Хабаровска сообщила о 6,5 тыс. участниках дневного митинга. Полиция, как и в предыдущие две субботы, определила число участников марша и митинга примерно в 12 тыс. человек.

Акция проходила мирно, собравшиеся призывали освободить Фургала или провести открытое судебное заседание.

Ранее сообщалось, что накануне в город прилетели активисты радикальной оппозиции, в том числе из Москвы.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Михаиле Дегтяреве.