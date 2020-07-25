В США проходят дни прощания с Джоном Льюисом

25.07.2020, 17:23, Новости дня

Шестидневная серия мероприятий, посвященных памяти легендарного правозащитника и члена Палаты представителей США Джона Льюиса, начинается в субботу в его родном городе Троя, штат Алабама, и завершится на следующей неделе похоронами в штате Джорджия.

В субботу утром в университете Трои начнется траурная церемония, в ходе которой посетители смогут почтить память Льюиса. Позже в тот же день частная церемония прощания с законодателем пройдет в часовне в городе Селма, штат Алабама.

В воскресенье тело Льюиса пронесут по мосту имени Эдмунда Петтуса в Селме, где он и другие демонстранты приняли участие в акции протеста в 1965 году во время «Кровавого воскресенья». Затем его тело будет доставлено в столицу штата Алабама, Монтгомери, где мэр Стивен Рид призвал людей выйти на улицу, чтобы попрощаться со знаменитым земляком. Власти города попросили жителей носить маски и соблюдать дистанцию.

Губернатор Алабамы Кей Айви приказал приспустить флаги в субботу и воскресенье в память о Льюисе.

С покойным также можно будет попрощаться в Капитолии штата Алабама в Монтгомери, в Капитолии штата Джорджия в Атланте и в Капитолии США в Вашингтоне.

Спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл объявили ранее на этой неделе, что посетители могут выразить свое почтение Льюису в Капитолии в Вашингтоне в понедельник и вторник.

Из-за коронавируса публичное прощание будет происходить за пределами здания Капитолия, а не внутри ротонды Капитолия. Законодатели заявили о строгом соблюдении социальной дистанции и ношении масок.

Демократ из Джорджии станет вторым чернокожим законодателем, церемония прощания с которым пройдет в Капитолии, после конгрессмена Элайджи Каммингса, умершего в прошлом году.

Семья Льюиса заявила, что на следующей неделе в Вашингтоне также пройдет шествие, и представители общественности смогут выразить свое почтение покойному.

Похороны Льюиса состоятся в четверг в исторической баптистской церкви Эбенезер в Атланте, где когда-то служил пастором Мартин Лютер Кинг-младший. Льюис будет похоронен на кладбище Саут-Вью в Атланте.

Льюис умер в прошлую пятницу в возрасте 80 лет, после годичной борьбы с раком поджелудочной железы.

Он прославился как лидер современного американского движения за гражданские права 1950-х и 60-х годов. В 23 года он начал тесно работать с Кингом и оставался последним живущим оратором знаменитого митинга, состоявшегося в марте 1963 года в Вашингтоне, где Кинг произнес свою знаменитую речь «У меня есть мечта».

Движение за гражданские права привело Льюиса к политической карьере. Он был избран в городской совет Атланты в 1981 году и в Конгресс в 1986 году, назвав последнюю победу «честью всей жизни». 17 раз он избирался в Палату представителей США от пятого округа Джорджии.