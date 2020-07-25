Таджикистан попросил Россию восстановить авиасообщение

25.07.2020, 17:16, Новости дня

Таджикистан официально уведомил Россию о решении правительства восстановить авиасообщение между странами, сообщили в департаменте информации и печати таджикистанского МИД.

«Мы официально проинформировали российскую сторону о решении правительства Таджикистана возобновить авиасообщение с РФ», – сообщили РИА «Новости» в МИД.

Там добавили, что сейчас ведомство ожидает ответ от российской стороны.

«При принятии решения об открытии авиасообщения с Россией мы исходим из того, что данный процесс будет происходить при строгом соблюдении санитарных норм и противоэпидемических требований», – заключили в министерстве.

На данный момент между странами проводятся только чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан.

Напомним, председатель правительства Михаил Мишустин объявил в пятницу, что РФ с 1 августа возобновляет международное авиасообщение. Министр транспорта Евгений Дитрих уточнил, что авиакомпаниям разрешат открыть рейсы в Британию, Танзанию и Турцию.

Кроме того, РФ решила возобновить выдачу виз гражданам Турции, Танзании и подданным Великобритании.