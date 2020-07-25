В Киеве из-за COVID-19 на карантин закрыли Свято-Феодосиевский монастырь

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25.07.2020, 16:38, Новости дня

Свято-Феодосиевский мужской монастырь закрывается в связи с выявлением у тех, кто проживает на территории монастыря, коронавируса. Об этом пресс-служба монастыря сообщила 25 июля в Facebook.

Священнослужители объявили об уходе на самоизоляцию.

“Согласно карантинным предписаниям, Свято-Феодосиевский монастырь закрывается для посещения. Просим молитв о выздоровлении больных и преодолении губительной эпидемии”, – сказано в посте.

Оголошення про закриття на самоізоляціюУ зв‘язку з встановленням серед тих, хто проживає в монастирі, осіб з…

Posted by Свято-Феодосіївський ставропігійний чоловічий монастир м.Києва on Laupäev, 25. juuli 2020

По состоянию на 25 июля в Киеве зафиксировали 7525 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2748 киевлян.

По состоянию на 25 июля общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 63 929 (+1106), 1590 из них умерли (+19), 35 497 выздоровели (+611). Максимальное количество заболевших зарегистрировано в Киеве (7525), Львовской (8702) и Черновицкой (5548) областях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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