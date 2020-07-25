 

В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО

25.07.2020, 16:38, Новости дня

25 июля пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт. Об этом сообщает “Думская”.

“Около 7.00 ошвартовались в военно-морской базе “Юг”, что в Практической гавани, корветы – румынский “контр-адмирал Себастиан” (борт 264) и болгарский “Бодрый” (борт 14), а к 9.00 в порт прибыли основные ударные силы Sea Breeze. На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты – испанский (флагман SNMG2) F101 “Альваро де Базан”, турецкий F243 “Йилдирим” и румынский F222 “Регина Мария”, – сообщает издание.

Корабли простоят в Одессе до 28 июля.

С 20 июля в Украине проходили военные учения  Sea Breeze. В учениях принимали участие 27 кораблей и 19 единиц авиации, размещенных в Черном море. 

По данным Министерства обороны Украины, в учениях участвовали около 2 тысяч человек из девяти стран. Кроме Украины и США, в Sea Breeze задействованы военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции.

Sea Breeze – это ежегодные многонациональные учения, которые проводят на территории Украины с 1997 года. Целью учений является улучшение сотрудничества и координации между странами Черноморского региона, кроме РФ, отработка маневров в море и на суше. Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья, а США поддерживают обучение финансово, оказывают помощь в технике и оборудовании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06 / Мнения: Тайная память и тайная скорбь

01.07 / Полиция Сиэтла очистила от протестующих “автономную зону” в центре города

20.07 / Трамп и Макрон обсудили пути деэскалации в Ливии

18.07 / С начала года на КПВВ в Донецкой области задержали 152 человека, которые находились в розыске – Нацполиция

18.07 / В несанкционированном митинге в поддержку Фургала в Хабаровске приняли участие около 10 тыс. человек

12.07 / Не исключено, что Владимир Путин станет ведущим популистом в мире

30.06 / Явка на онлайн-голосовании по поправкам в Конституцию достигла 90%

16.07 / СМИ заявили о новой эпохе господства РФ с появлением С-500

30.06 / Совет Евросоюза рекомендовал с 1 июля отменить ограничения на въезд из 14 стран. Украины в списке нет

08.07 / Жителей Магадана возмутил памятник Ленину с шипами на голове

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска