54-летний Резников женился на ведущей канала ICTV

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25.07.2020, 16:38, Новости дня

25 июля поженились 54-летний вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и ведущая программы “Утро в большом городе” на телеканале ICTV Юлия Зорий. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Пара объявила о помолвке в феврале 2020 года, дату росписи пришлось переносить из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Ведущая рассказала, что смещение даты росписи их не расстроило.

“Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска “Каланчак” на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других”, – сообщил вице-премьер.

По информации телеканала на церемонии присутствовали только свидетели, брат Алексея Резникова, сестра Юлии Зорий и “двое звездных гостей”. Празднование с большим количеством гостей переносится из-за эпидемической ситуации.

Журналистка Соня Кошкина, которая, вероятно, также была гостьей на церемонии, на своей странице в Facebook опубликовала фотографии молодоженов.

У меня есть друг. Oleksii Reznikov Страшно вспомнить, сколько лет). Он очень глубокий, тонкий, любящий жизнь,…

Posted by Sonya Koshkina on Laupäev, 25. juuli 2020

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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