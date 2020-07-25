 

Глава минздрава Хакасии подал в отставку

25.07.2020, 16:16, Новости дня

Глава минздрава Хакасии Владимир Костюш подал в отставку по собственному желанию, заявили в региональном правительстве.

«Он написал заявление об увольнении по собственному желанию», – сообщили в пресс-службе регионального руководства РИА «Новости», отвечая на вопрос об увольнении министра.

Ряд СМИ предположил, что отставка связана с ситуацией с невыплатами медикам за работу с больными коронавирусом. В пресс-службе сообщили, что увольнение не связано с этим.

Владимир Костюш работал министром здравоохранения республики с 2017 года.

В мае сообщалось, что глава республики Валентин Коновалов получил представление прокуратуры из-за нарушений при выплате медикам. Все замечания были устранены.





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