 

Куценко сообщил о задержании актеров в полицейской форме в Петербурге

25.07.2020, 16:08, Новости дня

Российский актер Гоша Куценко заявил, что нескольких актеров в полицейской форме задержали во время сьемок кинофильма в Санкт-Петербурге.

Куценко в соцсетях сообщил, что к ним подошли люди в штатском и сделали замечание, передает РИА «Новости». После этого массовку в полицейской форме увезли в отделение.

Артист уточнил, что правоохранители задержали актера Андрея Федорцова.

Он добавил, что также задержали актера Андрея Федорцова.

В конце июня балерина Анастасия Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.





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