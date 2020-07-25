Представитель схиигумена Сергия заявил, что Среднеуральский монастырь не принадлежит РПЦ

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25.07.2020, 15:48, Новости дня

Среднеуральский женский монастырь не принадлежит Екатеринбургской епархии Русской православной церкви, сообщил представитель схиигумена Сергия Всеволод Могучев.

«Юридически ни одна постройка на территории монастыря не принадлежит епархии. Это является следствием того, что ни копейки на постройку тех или иных вещей в монастыре епархия никогда за всю историю его существования не выделяла», – сообщил Могучев РИА «Новости».

Он добавил, что епархия, напротив, сама «просила и получала» деньги от монастыря, несмотря на то, что «есть много высказываний святых отцов о том, что нельзя брать деньги со строящихся монастырей».

«Все, что было построено, было построено на частные средства благодетелями», – сообщил Могучев. Он уточнил, что схиигумену Сергию монастырь также не принадлежит.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии не стали комментировать эти слова.

В пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова). В епархии потребовали, чтобы схиигумен покинул монастырь.





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