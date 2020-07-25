Строительство «Северного потока – 2» затормозилось по необычной причине

25.07.2020, 15:30, Новости дня

Строительство газопровода «Северный поток – 2» в Дании не ведется уже в течение двух недель, при этом причина не связана с антироссийскими санкциями или другими политическими событиями, сообщают СМИ.

Трубоукладчики не могут приступить к строительству из-за нереста трески, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию NDR Info.

При этом власти Дании в связи с этим явлением запретили вести любые строительные работы до конца сентября. Отмечается, что 22 июля в Данию прибыл госсекретарь США Майк Помпео.

Он провел встречу с премьером Метте Фредериксен и министром иностранных дел Йеппе Кофод.

Напомним, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, куда включили расширенные санкции против «Северного потока – 2».