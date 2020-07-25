Китай выразил протест США в связи с проникновением на территорию консульства в Хьюстоне

25.07.2020, 15:30, Новости дня

Китай выразил протест США в связи с проникновением представителей американских властей в консульство в Хьюстоне, после того, как его покинули китайские дипломаты, сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Здание генерального консульства Китая в Хьюстоне является территорией дипломатического консульства, а также государственной собственностью Китая. В соответствии с «Венской конвенцией о консульских сношениях» и консульским соглашением Китая и США, американская сторона никоим образом не должна вторгаться на территорию генерального консульства Китая в Хьюстоне», – цитирует Вэньбиня РИА «Новости».

Он отметил, что Китай выражает резкое недовольство и решительный протест насильственному вторжению США на территорию консульства, при этом китайская сторона уже сделала США строгое представление.

«Китай в связи с этим предпримет законные и необходимые ответные меры», – заключил представитель китайского МИД.

Напомним, китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, после этого в здание вошли американские чиновники.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

В МИД РФ требование Вашингтона о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне объяснили тем, что Пекин «не прогибается под неправовые действия США».