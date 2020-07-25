Турчинов о Крыме: Если Зеленский решит наступать, я буду в первых рядах штурмового батальона

25.07.2020, 15:25, Новости дня

В настоящее время президент Украины Владимир Зеленский не имеет никаких ограничений для выполнения конституционных требований по защите страны от российской агрессии и освобождению Крыма. Такое мнение в интервью “Цензор.НЕТ” высказал бывший и.о. президента Украины, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, нынешний руководитель штаба партии “Европейская солидарность” Александр Турчинов.

“Возможно, нынешнее руководство нашей страны не в курсе, но после незаконной аннексии Крыма РФ в одностороннем порядке вышла из Харьковских соглашений. Теперь ни один военнослужащий российской армии не имеет права находиться на крымской земле, и в случае наступления украинских войск [президент РФ Владимир] Путин не сможет привязаться ни к одному международному документу. Все войска РФ, среди которых и Черноморский флот, находятся сегодня в Крыму с нарушением всех международных норм, украинской Конституции и законодательства”, – отметил он.

По мнению Турчинова, этот факт, а также боеспособность Вооруженных сил, наличие большинства в парламенте и “своего Кабмина” позволяют Зеленскому “выполнить конституционные требования по защите страны от агрессии и освобождению Крыма”.

“Если он вдруг решит наступать, я буду в первых рядах штурмового батальона. Надеюсь, на штурм пойдут и все авторы исковых заявлений из ОПЗЖ (речь идет об исках, в которых Турчинова обвиняют в сдаче Крыма. – “ГОРДОН”), и все диванные стратеги, которые в деталях знают, как нужно было воевать и в каком месте лучше десантироваться”, – заключил он.

При этом Турчинов высказал мнение, что “Украина еще не готова объявить войну России за захват нашей земли и начать военную операцию по освобождению Крыма”.

В ночь на 27 февраля 2014 года люди с оружием (как позже оказалось – российские силовики) захватили здания Верховного Совета и Совета министров Крыма в центральной части Симферополя, подняв над ними флаг России. 16 марта в Крыму прошел незаконный референдум, после которого Россия аннексировала полуостров. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Турчинов, в период захвата полуострова занимавший пост и.о. президента после бегства Виктора Януковича в Россию, позже утверждал, что в феврале 2014-го его никто не информировал о ситуации в Крыму, так как 70% военнослужащих Вооруженных сил Украины перешли на сторону РФ.