В Кыргызстане объявят день национального траура по погибшим от COVID-19

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25.07.2020, 14:18, Новости дня

Кыргызстан объявит 30 июля Днем национального траура по погибшим от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 25 июля сообщил президент страны Сооронбай Жээнбеков в интервью “Биринчи радио”.

“31 июля мы будем праздновать Курман-айт. А 30 июля будет объявлено днем национального траура по всей стране. Будет издан соответствующий указ. Еще раз выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших соотечественников”, – сказал президент.

Он пожелал выдержки соотечественникам, пережившим утраты.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 25 июля в мире коронавирусом заразились 15,73 млн человек, 640 тыс. из них скончались, более 9 млн выздоровели.

В Кыргызстане с начала вспышки инфицированы более 32 тыс. человек, 1249 умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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