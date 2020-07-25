В полиции дали объяснения по поводу конфликта между армянами и азербайджанцами в Москве
25.07.2020, 14:08, Новости дня
На улице Маршала Захарова в Москве произошел конфликт между местными жителями, один человек получил травму, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.
В прессе сообщали, что правоохранительные органы организовали проверку после драки между армянами и азербайджанцами на юго-востоке Москвы.
«Конфликт произошел между местными жителями, один человек получил незначительные телесные повреждения, в госпитализации не нуждается», – пояснили РИА «Новости» в ведомстве.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее в Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.
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