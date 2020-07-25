 

Правительство выделило деньги для выплат безработным

25.07.2020, 14:08, Новости дня

Российское правительство одобрило выделение бюджетных ассигнований Федеральной службе по труду и занятости (Роструду) для проведения выплат безработным россиянам.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.

Планируется, что деньги из резервного фонда правительства выделят Роструду, после чего они поступят в бюджеты регионов и города Байконур.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщал, что число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.07 / Россия пыталась повлиять на результаты референдума об отделении Шотландии – доклад британских депутатов

24.06 / Лукашенко сразу после парада Победы вылетел в Минск

18.07 / Возле здания Госдумы задержали ЛГБТ-активистов

09.07 / В мэрии Москвы опровергли утечку данных о голосовавших по Конституции онлайн

22.07 / У берегов Аляски произошло мощное землетрясение

10.07 / В воде на 11 пляжах Киева нашли кишечную палочку

18.07 / Ученым удалось раскрыть механизм заражения человечества опасным паразитом

11.07 / Трамп признал, что США провели кибератаку на российскую “фабрику троллей”

05.07 / В Украине несколько снизился суточный прирост новых случаев COVID-19

03.07 / На Украине уволили главу Нацбанка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска