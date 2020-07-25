Правительство выделило деньги для выплат безработным

25.07.2020, 14:08, Новости дня

Российское правительство одобрило выделение бюджетных ассигнований Федеральной службе по труду и занятости (Роструду) для проведения выплат безработным россиянам.

«Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стопроцентную выплату пособия по безработице гражданам, признанным в установленном порядке безработными», – сообщается на сайте правительства.

Планируется, что деньги из резервного фонда правительства выделят Роструду, после чего они поступят в бюджеты регионов и города Байконур.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин сообщал, что число безработных, официально зарегистрированных в органах службы занятости, с 1 апреля выросло в 3,5 раза.