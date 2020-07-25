Посол Азербайджана призвал соотечественников соблюдать законы России

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25.07.2020, 13:48, Новости дня

Посол Азербайджана в РФ Полад Бюльбюль-оглы призвал соотечественников соблюдать российские законы и правила.

Бюльбюль-оглы, обращаясь к соотечественникам, живущим в России, призвал соблюдать «законы и правила, которые здесь есть», передает РИА «Новости».

«Берегите себя для нашей справедливой борьбы, не нарушая законов, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, поскольку у нас с Вами единая цель – защита Родины, восстановление ее территориальной целостности и исторической правды», – подчеркнул посол.

Он добавил, что азербайджанцам «необходимо быть вместе, чтобы дать достойный отпор провокациям, но при этом не опускаться на уровень уличных драк».

«Наша борьба должна вестись исключительно в рамках правового поля», – указал дипломат.

Ранее в Москве произошли несколько новых стычек между уроженцами Азербайджана и Армении. До этого в кафе на юго-востоке российской столицы произошла массовая драка между азербайджанцами и армянами.

Напомним, 12 июля обострилась ситуация на армяно-азербайджанской границе, где произошло вооруженное столкновение. Тогда погибли трое военнослужащих ВС Азербайджана, пять человек получили ранения. Армения утверждает, что сбила 13 азербайджанских беспилотников и подбила три азербайджанских танка.





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