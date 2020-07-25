В Крыму начали проверку после расчленения дельфина

25.07.2020, 13:48, Новости дня

Руководитель администрации крымского города Алушта Галина Огнева поручила начать проверку местного дельфинария «Акварель», в котором расчленили умершего дельфина.

Дельфинарий сообщил о смерти одного из дельфинов от хронических заболеваний, в руководстве учреждения пояснили, что необходимо провести обследование умершего животного во избежание возможного заражения других питомцев, передает РИА «Новости».

Из-за отсутствия холодильной камеры подходящих размеров сотрудникам пришлось разделить тушу дельфина на сегменты для доставки в лабораторию.

«Мы направили информацию об этом инциденте в природоохранную прокуратуру, прокуратуру города Алушты и в ОМВД по городу Алушта с просьбой провести проверку в рамках действующего законодательства. И сообщить мне результаты проверки. В настоящее время, без результатов проверки, без решения правоохранительных органов я не уполномочена принять решение о закрытии дельфинария. Я уверена, что очень скоро будет дана правовая оценка действиям руководства дельфинария «Акварель», – сообщила Огнева в соцсетях.

Чиновница добавила, что посетила дельфинарий, где ей сообщили, что государственный комитет ветеринарии РК в начале месяца был поставлен в известность о смерти животного. Также есть заключение специализированной лаборатории, по которому причиной смерти дельфина стал отек легких.

«Из заявления пресс-службы дельфинария – животное было разделено на части уже после смерти и только по причине, что у них нет холодильной камеры соответствующего размера. Но и это не может быть аргументом для сделанного», – заключила Огнева.

Ранее в Крыму волонтеры обнаружили двух детенышей дельфинов с идентичными разрезами под грудным плавником. Установлено, что полученные ранения привели к гибели животных, которые получить случайно млекопитающие не могли.