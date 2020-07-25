Госпитализированный с пневмонией писатель Крапивин попал в реанимацию

25.07.2020, 13:30, Новости дня

Известный российский писатель Владислав Крапивин, госпитализированный в Екатеринбурге с пневмонией, находится в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, сообщила его невестка Лариса Крапивина.

Крапивина сообщила, что состояние писателя «стабильно тяжелое», в данный момент он «находится в реанимации в палате интенсивной терапии». Он был госпитализирован с пневмонией 10 дней назад, передает РИА «Новости».

Пока не ясно, вызвана ли пневмония коронавирусом. У родственников 81-летнего писателя еще нет информации о результате теста на COVID-19, который сдал Крапивин.

«Он лежал долгое время, пока шла эта катавасия с ограничениями. Он вообще не выходил из дома, ни с кем практически не общался – только с самыми близкими, с семьей. Он вел малоподвижный образ жизни. Он реально много лежал. Сказали, что на этой почве и развилась пневмония», – отметила Крапивина.

Она также уточнила, что она сама болела коронавирусом с 5 июня, 6 июля ее выписали. Как только она заболела, писатель тоже сдал тест, тогда он был отрицательный. С тех пор с писателем Крапивина лично не общалась.

Она отметила, что «по сравнению с тем, как было, сейчас у него состояние лучше».

Советский и российский детско-юношеский писатель, поэт, драматург, сценарист, педагог Владислав Крапивин родился 14 октября 1938 года в Тюмени. У него около 200 изданий на различных языках, книги многократно издавались в Чехословакии, Венгрии, Польше, Болгарии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Японии, США.

Книги Крапивина были включены в «Золотую библиотеку избранных произведений для детей и юношества», «Библиотеку приключений и научной фантастики», «Библиотеку мировой литературы для детей», в японскую 26-томную серию «Избранные сочинения русских писателей для подростков». Произведения стали литературной основой для нескольких художественных фильмов и телеспектаклей.