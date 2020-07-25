СК возбудил новые дела за размещение фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

25.07.2020, 13:08, Новости дня

Следовали возбудили два новых уголовных дела по факту публикаций фотографий нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка». Фигурантами дела стали Максим Гусев из Перми и Дмитрий Бородаенко из Кемерово. Оба выражали поддержку блогеру Алексею Навальному.

В субботу Следственный комитет возбудил еще два уголовных дела о размещении фотографий нацистов на сайте «Бессмертного полка».

«Главное следственное управление СК РФ совместно с оперативными службами МВД РФ продолжает выявлять лиц, разместивших в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети интернет во время проведения акции, направленной на сохранение и увековечивание памяти о поколении Великой Отечественной войны и ее участниках, боровшихся с фашистской Германией, фотографии лидеров Третьего рейха и предателей Родины», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что житель Кемерово Дмитрий Бородаенко не позднее 6 мая разместил в открытом доступе на сайте «Банк памяти» фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте «Бессмертный полк России». Про Бородаенко известно, что он уроженец города Дивногорск Красноярского края. В последние годы активно вел свою страницу во «ВКонтакте» и поддерживал в Сети сторонников блогера Алексея Навального.

Не позднее 2 мая Максим Гусев из Перми разместил на том же сайте фотографию изменника Родины, группенфюрера СС Андрея Шкуро. Гусев, у которого есть страница во «ВКонтакте», также всячески выражал одобрения действий Навального и репостил сообщения блогера.

«По фактам размещения в сети Интернет фотографий Гитлера и Шкуро возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ – реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала, совершенные публично», – заявили в СКР.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

Следователями СК РФ проведены допросы подозреваемых, обыски по местам их жительства, выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, первые задержания подозреваемых в размещении на сайте «Бессмертного полка» фотографий нацистских преступников произошли в середине мая. Среди них оказались Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. Все они оказались сторонниками Навального. Симонов был активистом пермского штаба Навального. Шабанов не только сторонник Навального, но и Либертарианской партии. Воронцов состоял в группе «Команда Навального Волгоград» в соцсети «ВКонтакте», а Круглов – в группе «Команда Навального Ульяновск».

Накануне Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении Навального по поводу клеветы на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. После того как с материалами ознакомится прокурор и утвердит обвинительное заключение, дело передадут в суд.

Напомним, Навальный назвал Артеменко «предателем», «холуем» и «позором страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках к Конституции. В ролике снялись многие другие известные россияне, среди которых кардиохирург Лео Бокерия.

После этого внук Артеменко Игорь Колесников сообщил газете ВЗГЛЯД, что у его деда резко ухудшилось самочувствие, когда он узнал о высказывании Навального в его адрес. Прибывшие по вызову медики поставили диагноз – стенокардия.

В марте 2017 года бывший глава штаба Навального в Волгограде Алексей Волков был признан виновным в публичном осквернении символов воинской славы и оштрафован на 200 тысяч рублей. По версии следствия, Волков опубликовал на странице «ВКонтакте» отредактированную фотографию памятника «Родина-мать зовет!» с закрашенным зеленым цветом лицом. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.354.1 УК («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

В марте 2017 года, за несколько дней до публикации фото «облитой» зеленкой «Родины-матери», неизвестные забросали Навального шариками с зеленкой в Барнауле, куда он приехал на открытие штаба.