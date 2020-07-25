Шмыгаль надеется, что саммит “Восточного партнерства” подтвердит европейские стремления Украины

25.07.2020, 13:06, Новости дня

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает в ближайшее время начать работу над декларацией шестого саммита “Восточного партнерства”. Как сообщает правительственный портал, об этом глава украинского правительства сказал 23 июля в Брюсселе на встрече с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

“Украина ожидает результативности и готова приложить максимум усилий для успешного саммита. Декларация должна подтвердить европейские стремления и европейский выбор партнеров, а также поддержку их территориальной целостности в рамках международно признанных границ”, – сказал Шмыгаль.

По его мнению, повестка дня саммита “Восточного партнерства” на период после 2020 года должна предусматривать начало дополнительного формата диалога “ЕС плюс три ассоциированных партнера” (Украина, Грузия, Молдова), усиление сотрудничества в сфере безопасности, постепенную интеграцию партнеров во внутренний рынок ЕС, распространение на партнеров преимуществ Единого цифрового рынка и снижение тарифов на роуминг с ЕС, доступ к общей зоне платежей в евро (SEPA), а также заключение соглашений об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

Он также призвал к скорейшему подписанию Соглашения о совместном авиационном пространстве.

“Мы рассчитываем на поддержку Европейской комиссии в этом вопросе. Это будет способствовать дальнейшему развитию украинской авиационной отрасли, увеличению количества полетов и пассажирских перевозок”, – заявил премьер.

“Восточное партнерство” – проект Евросоюза, существующий с 2009 года. Его цель – развитие интеграционных связей с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной. Три из этих государств – Украина, Молдова и Грузия – призывали Брюссель создать дополнительный формат взаимодействия для ассоциированных партнеров и заявляли о намерении получить перспективу членства в ЕС.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель называл Украину ключевым партнером ЕС среди стран “Восточного партнерства”.

В мае Совет ЕС одобрил выводы о политике “Восточного партнерства” на период после 2020 года. Совет считает, что “Восточное партнерство” должно стать более амбициозной и гибкой основой для сотрудничества со странами-партнерами.

Ожидается, что полноценный саммит “Восточного партнерства” состоится в 2021 году. В июне этого года саммит проводился в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса.