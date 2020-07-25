Пропавшего олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье

25.07.2020, 11:30, Новости дня

Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт».

Представитель отряда сообщил, что Иваницкий погиб, обнаружено его тело, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция Московской области двое суток разыскивает Иваницкого, который ушел за грибами в лес и не вернулся.

Иваницкий родился 10 декабря 1937 года. Он был борцом вольного стиля, самбистом, чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, призером чемпионата СССР по самбо, многократным чемпионом мира по вольной борьбе, олимпийским чемпионом 1964 года, заслуженным мастером спорта СССР (1964).

Его сын – Владимир Иваницкий, российский спортивный комментатор, работавший на РТР, «НТВ-Плюс», «Матч ТВ».