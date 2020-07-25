 

Пропавшего олимпийского чемпиона по борьбе нашли мертвым в Подмосковье

25.07.2020, 11:30, Новости дня

Волонтеры и спасатели обнаружили в Подмосковье тело олимпийского чемпиона 1964 года по вольной борьбе, спортивного журналиста Александра Иваницкого, сообщили в поисковом волонтерском отряде «Лиза Алерт».

Представитель отряда сообщил, что Иваницкий погиб, обнаружено его тело, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что полиция Московской области двое суток разыскивает Иваницкого, который ушел за грибами в лес и не вернулся.

Иваницкий родился 10 декабря 1937 года. Он был борцом вольного стиля, самбистом, чемпионом и призером чемпионатов СССР по вольной борьбе, призером чемпионата СССР по самбо, многократным чемпионом мира по вольной борьбе, олимпийским чемпионом 1964 года, заслуженным мастером спорта СССР (1964).

Его сын – Владимир Иваницкий, российский спортивный комментатор, работавший на РТР, «НТВ-Плюс», «Матч ТВ».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Сафронов не признал вину в госизмене

01.07 / Берлин назвал санкции США против «Северного потока – 2» вопиющим вмешательством в суверенитет ЕС

29.06 / Боня после высказывания об «алкоголиках и нищебродах» получила МРОТ

16.07 / В Париже возобновил работу Disneyland

04.07 / Абдулманапа Нурмагомедова похоронили в Дагестане

23.07 / Песков заявил об эффективности многодневного голосования

14.07 / США сообщили о взрыве японской ракеты в космосе

20.07 / Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

15.07 / Американские СМИ написали о российском «оружии будущего»

07.07 / Власти Украины опровергли получение ультиматума на встрече в Берлине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска