Бронетранспортер утонул в Керченском проливе

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25.07.2020, 11:08, Новости дня

Один из трех бронетранспортеров, которые форсировали Керченский пролив в рамках акции «Керченский десант «Дорога мужества», утонул, члены экипажа эвакуированы, сообщил представитель организаторов акции – межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» – Сергей Чернаков.

Чернаков сообщил, что «один из трех бронетранспортеров утонул», экипаж эвакуировали, пострадавших нет, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь «Военно-технического общества» Андрей Коннов сообщил, что «после прохождения отрезка примерно в 5 км автомобиль БРДМ-2, который двигался первым в колонне, вышел на отрезок, где сильное течение, вызванное неоднородными перепадами глубины в этом месте». На это «наложился фактор сильного бокового ветра, о котором мы не были предупреждены». Ветер оказался очень сильным, вода начала поступать в БРДМ-2.

Штатные системы автомобиля работали и выкачивали воду, однако она поступала очень быстро.

«После того, как был эвакуирован последний член экипажа, шла борьба за то, чтобы спасти этот БРДМ, однако это сделать не удалось», – добавил Коннов.

Акция завершилась. Два бронетранспортера вернулись обратно, на точку старта в Тамань.

«На данный момент решается вопрос извлечения БРДМ-2 из воды, потому что он дорог как память и как детище. Угрозы разлива топлива нет, потому что в БРДМ-2 баки герметичные», – подчеркнул Коннов.

Акция стартовала в субботу с берега станицы Тамань (поселок Рыбацкое). Конечная цель – берег в районе поселка Героевское (ранее поселок Эльтиген) в Керчи. Дистанция перехода 15 километров.





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