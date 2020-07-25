 

“Легковушка превратилась в груду металла”. В Киевской области произошло смертельное ДТП

25.07.2020, 10:50, Новости дня

В Броварском районе Киевской области возле села Семиполки столкнулись фура и легковой автомобиль, есть погибшие. Об этом 25 июля сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

“Столкнулись фура и легковой автомобиль. От удара легковушка превратилась в груду металла. Есть погибшие. На месте медики, полиция и следственно-оперативная группа. Движение затруднено. Будьте внимательны и осторожны, не спешите”, – говорится в сообщении.

Смертельное #ДТП под Киевом, возле села #Семиполки: есть погибшие, легковушка в тотал Столкнулись фура, легковушка и…

Posted by dtp.kiev.ua on Reede, 24. juuli 2020

Точное число погибших в аварии не уточняется.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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