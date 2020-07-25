 

КБ “Луч” и госкомпанию “Артем” объединят в ракетостроительную корпорацию

25.07.2020, 9:40, Новости дня

Конструкторское бюро “Луч” и государственную акционерную холдинговую компанию “Артем” объединят в ракетостроительную корпорацию. Как сообщает Украинский милитарный портал, об этом стало известно в ходе визита вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Уруского на предприятия.

Ракетостроительная корпорация будет создана в рамках реформирования госконцерна “Укроборонпром”.

Кроме КБ “Луч” и “Артем” в объединение войдут и другие государственные предприятия, которые производят высокоточное оружие, боеприпасы и специальную химию.

Компания “Артем” производит более 70 наименований специальной и авиационной техники, авиационных управляемых ракет класса “воздух-воздух” для вооружения самолетов МиГ и Су, комплексов автоматической проверки и подготовки к использованию всех видов управляемых средств поражения.

КБ “Луч” занимается разработкой составных частей комплексов авиационного и противотанкового вооружения.

“Укроборонпром” объединяет госпредприятия, которые занимаются разработкой и изготовлением оружия и техники, научной деятельностью и экспортно-импортными операциями. В состав концерна входят также 10 конструкторских бюро. На предприятиях “Укроборонпрома” работает около 80 тыс. человек, сказано на его сайте.

В апреле замгендиректора концерна Мустафа Найем говорил, что “Укроборонпром” будет ликвидирован, а вместо него будут созданы шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.

Гендиректор “Укроборонпрома” Айварас Абромавичюс заявлял в мае текущего года, что концерн будет реформироваться в три этапа.

Уруский считает, что “Укроборонпром” должен быть преобразован в холдинговую компанию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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