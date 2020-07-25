Несогласованная акция в поддержку Фургала собрала значительно меньше предыдущих

25.07.2020, 9:30, Новости дня

Несогласованная акция в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала собрала около 6,5 тыс. человек, что значительно меньше, чем неделей ранее.

На площади перед правительством региона в субботу собралось около 3 тыс. человек. Акция проходила мирно, собравшиеся призывали освободить Фургала или провести открытое судебное заседание, говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.

Во время шествия к толпе присоединились еще около 3,5 тыс. человек. Всего акция собрала порядка 6,5 тыс. горожан. При этом на минувшей неделе, 18 июля, к несогласованной акции присоединились около 10 тыс. жителей региона.

Ранее сообщалось, что накануне ожидаемых в субботу акций протеста в поддержку экс-губернатора Хабаровска Сергея Фургала в город прилетели активисты радикальной оппозиции.

Напомним, президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Дегтяреву.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.