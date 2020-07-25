 

Сотрудники консульства КНР освободили закрытое в США диппредставительство

25.07.2020, 8:16, Новости дня

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКитайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, в здание вошли американские чиновники.

Газета Houston Chronicle сообщает, что незадолго до 16.00 по местному времени (00.00 мск), когда китайские дипломаты должны были покинуть здание, полиция Хьюстона перекрыла территорию рядом со зданием. Через некоторое время три фургона отъехали от генконсульства, два из них были с дипломатическими номерами, передает РИА «Новости».

Спустя 40 минут после установленного для закрытия консульства времени мужчина, который, вероятно, является представителем госдепа США, и еще несколько человек вошли в здание.

Агентство Reuters сообщало, что несколько человек, которые могли быть американскими чиновниками, были замечены возле китайского консульства в Хьюстоне при попытке силой открыть заднюю дверь здания.

По данным Houston Chronicle, чиновникам все же удалось войти в здание через небольшую заднюю дверь.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

В МИД РФ требование Вашингтона о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне объяснили тем, что Пекин «не прогибается под неправовые действия США».





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07 / Белоруссия отмечает день независимости

21.07 / Хабаровские общественники приветствовали назначение Дегтярева

10.07 / Москва отреагировала на решение Нидерландов подать иск в ЕСПЧ по MH17

15.07 / Гривна дешевеет по отношению к евро и доллару

17.05 / В ходе обысков у полковника ФСБ Кирилла Черкалина изъяли 12 млрд рублей

10.07 / «Либерализм испаряется» — американские левые хотят тоталитарной цензуры и узурпации

14.07 / Стали известны подробности убийства бизнесмена из дела Фургала

08.07 / Россиян предостерегли от попыток проникнуть в Европу через третьи страны

06.07 / “Аэрофлот” пополнит авиапарк российскими лайнерами

29.06 / После чемпионата мира по футболу в России остались две тысячи иностранцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска