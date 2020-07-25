Турчинов: Порошенко многое переосмыслил в жизни

25.07.2020, 7:50, Новости дня

Лидер партии “Европейская солидарность” Петр Порошенко сегодня совсем другой человек по сравнению с теми временами, когда он занимал пост президента Украины. Об этом в интервью “Цензор.НЕТ”, которое опубликовано 24 июля, сказал глава штаба партии, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

“То, что Петр Порошенко многое переосмыслил в своей жизни, я в этом убежден и могу это подтвердить, так как общаюсь с ним. Для него приоритет – не противостояние с [президентом Украины Владимиром] Зеленским, а организация сопротивления [президенту России Владимиру] Путину и российской агрессии”, – утверждает Турчинов.

По его мнению, только сейчас приходит понимание, “кто чего стоит”.

“Когда ты у власти, довольно трудно разбираться в людях, которые выстраиваются в очередь, чтобы попасть к тебе. А когда ты в оппозиции, то начинаешь ценить тех немногих, кто подставляет плечо и идет с тобой вместе трудным путем”, – считает политик.

Турчинов заявил, что свидетельством происходящих с Порошенко изменений стал его выбор главы штаба политсилы.

“То, что он пригласил меня возглавить штаб, говорит само за себя. Раньше всегда всем руководил он лично, занимаясь и макроменеджментом, и микроменеджментом, замыкая на себе решение практически всех вопросов. А сейчас фактически на ключевую позицию Порошенко пригласил человека, который никогда не будет раздавать комплименты и не будет подыгрывать тому, с чем не согласен. Он знает, что я никогда не прогибаюсь под обстоятельства и всегда занимаю твердую позицию, независимо от того, нравится это кому-то или нет”, – отметил экс-секретарь СНБО.

Турчинов занимал пост секретаря СНБО с декабря 2014 года по май 2019 года. Был народным депутатом III, IV, V, VI, VII, VIII созывов (сперва в составе Блока Юлии Тимошенко, в августе 2014-го перешел в “Народный фронт”). С 23 февраля по 7 июня 2014 года, до избрания Порошенко, занимал должность временно исполняющего обязанности президента Украины.

30 июня 2020 года он сообщил, что возглавил штаб “Европейской солидарности”.