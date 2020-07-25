Китай запустил три спутника для развития интернета вещей и картографирования

25.07.2020, 7:30, Новости дня

Китай в субботу вывел на орбиту три спутника гражданского назначения для развития инфраструктуры интернета вещей, оптического картографирования высокого разрешения и астрофизических наблюдений, сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

На официальной странице CASC в социальной сети WeChat отмечается, что запуск был осуществлен в 11.13 (06.13 мск) при помощи ракеты CZ-4B с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, передает ТАСС.

Один из космических аппаратов называется ZY3-03. Он весит 2,36 тонны и будет использоваться в геологии, для нужд лесного и сельского хозяйства, при проведении спасательных операций в случае возникновения стихийных бедствий. Второй аппарат – Tianqi-10, весящий всего 8 кг и предназначенный исключительно для организации работы приборов и датчиков, которые объединены каналами связи и подключены к виртуальной сети. Третий – рентгеноастрономический микроспутник Longxiayan.

Напомним, 11 июня Китай запустил гражданский спутник для наблюдения за океанами.



