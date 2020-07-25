 

Зеленский попросил президента Египта обеспечивать безопасность украинцев на курортах

25.07.2020, 4:35, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшнего телефонного разговора призвал президента Египта Абдула Фаттаха аль-Сиси обеспечить безопасность украинских туристов на египетских курортах. Об этом сообщает пресс-служба украинского главы государства.

“Знаю, что некоторые украинские авиакомпании с 1 июля возобновили чартерные рейсы в международные аэропорты Шарм-эль-Шейха и Хургады и наши туристы стали первыми иностранными гостями после ослабления карантина. Египет – это замечательная, очень гостеприимная страна. Для меня крайне важным является обеспечение безопасности и здоровья украинцев за рубежом. Особенно ценю решение усилить эпидконтроль на курортах и покрывать расходы на лечение наших туристов”, – сказал Зеленский.

Согласно сообщению, Зеленский и аль-Сиси “высоко оценили состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества между Украиной и Египтом, а также обсудили дальнейшие шаги по развитию взаимовыгодного сотрудничества по ключевым направлениям”.

Также Зеленский заявил, что “Украина заинтересована в возобновлении взаимовыгодного сотрудничества с Египтом по таким направлениям, как производство и управление спутниками, модернизация наземной базы управления полетами и оборудования для испытания космических аппаратов, подготовка и обучение египетских специалистов”.

Египет открыл границы для украинских туристов после коронавирусного локдауна с 1 июля. С 15 июля правительство Украины разрешило украинцам не проходить двухнедельную обсервацию после возвращения из Египта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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