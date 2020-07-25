 

“Вест Хэм” планирует продать Ярмоленко – СМИ

25.07.2020, 4:35, Новости дня

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может покинуть английский “Вест Хэм Юнайтед”. Об этом пишет британский таблоид The Mirror, ссылаясь на собственные источники в клубе.

По информации газеты, на продаже Ярмоленко, а также полузащитника Фелипе Андерсона и нападающего Альбиана Айети настаивает главный тренер “молотобойцев” Дэвид Мойес. 

На трансферах трех футболистов клуб рассчитывает заработать около £65,5 млн (на трансфере Ярмоленко – £17,5 млн, Фелипе – £40 млн, Айети – £8 млн) и направить их на покупку форварда “Брентфорда” Саида Бенрахмы.

30-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко играет за “Вест Хэм” с 2018 года. До английского клуба провел один сезон в дортмундской “Боруссии”, с 2006-го по 2017 год выступал за киевское “Динамо”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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