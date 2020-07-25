На помощь Хабаровску решили отправить врачей из Москвы

25.07.2020, 4:30, Новости дня

Бригада медиков из Москвы прилетит в субботу в Хабаровск для помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В Хабаровск из Москвы прилетает сегодня первая бригада врачей, которая поможет нам в борьбе с коронавирусом. Это делается в рамках договоренностей [врио губернатора Хабаровского края Михаила] Дегтярева с федеральными органами власти», – приводит сообщение представителя пресс-службы ТАСС.

Как уточнили в региональном Минздраве, в субботу в регион прибывают 19 медиков из Москвы, в воскресенье – еще девять специалистов. В ведомстве не уточнили, из какого города направлена в Хабаровск вторая бригада.

Там добавили, что среди прибывающих медиков – инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, анестезиологи, медсестры, пульмонологи. Они усилят кадровый состав больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Советской Гавани и Ванино, районе имени Лазо.

Напомним, в четверг врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил краевую больницу и поблагодарил хабаровских медиков за борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним также, в понедельник президент Владимир Путин подписал указ, которым отправил арестованного губернатора Сергея Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву.

Во вторник Дегтярев прибыл в Хабаровск. Основной задачей на новом посту он назвал «утилитарную» – то есть функционирование институтов власти и социально-экономическое развитие региона.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о смене руководства дальневосточного региона и о новом врио руководителя края Дегтяреве.



